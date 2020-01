West Ham acerta retorno do goleiro Darren Randolph, ex-Middlesbrough

Após dois anos e meio, Darren Randolph está de volta ao West Ham. Em acordo firmado na manhã desta quarta-feira (15), o irlandês de 32 anos assina seu novo contrato com os Hammers até julho de 2023 em uma transferência de 4 milhões de libras, segundo o site "The Guardian".

Eleito o melhor jogador do ano (2019) pelo Middlesbrough, e na seleção da temporada da EFL Championship, Randolph fez 112 partidas em seu ex-clube desde sua saída do West Ham em 2017. Feliz pela volta à Premier League, o goleiro falou ao site oficial do clube sob a felicidade de vestir novamente a camisa do time londrino.

"Estou muito satisfeito por estar de volta ao West Ham United. Eu tive dois ótimos anos no clube anteriormente e ainda tenho muitos amigos aqui, então não hesitei em voltar."

Pelos Hammers, Randolph apareceu em campo por 42 vezes. Contratado inicialmente em 2015, quando chegou do Birmingham City, o Irlandês dividiu posição com o espanhol Adrián, hoje no Liverpool, e Joe Hart, atualmente no Burnley.

Revelado pelo Charlton Athletic em 2005, com apenas 16 anos, o goleiro desde 2013 defende a seleção irlandesa, com 39 jogos oficiais. Randolph também soma passagens pelo Accrington Stanley, Gillingham, Bury, Hartford, Motherwell (Escócia), Birmingham City e Middlesbrough, em 433 partidas totais.