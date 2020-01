Ex-Flamengo, volante Muralha mira marcas pessoais na Arábia Saudita

Titular do Al Hazem na última temporada, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco pediu atenção máxima da sua equipe nas próximas rodadas do Campeonato Árabe para chegar ao G-3 da competição - grupo que garante vaga na Champions League asiática. Segundo o atleta, essa meta é possível neste ano.

“Estamos fazendo um início de campeonato seguro e isso é importante. O grupo vem pensando jogo a jogo e encarando cada partida como se fosse final mesmo. Vamos buscar manter um ritmo forte nas próximas semanas para evoluirmos”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua meta, agora, é chegar aos 50 jogos com a camisa do clube - ele tem 42.

“Estou bem perto de chegar ao jogo de número cinquenta com a camisa do Al Hazm. É uma marca importante em minha carreira, uma história que estou construindo com muita dedicação aqui no clube e no futebol árabe. Espero dobrar isso nos próximos anos", concluiu.