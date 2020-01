Barcelona lidera lista de clubes mais ricos do mundo

Barcelona substituiu o Real Madrid no topo da Deloitte Football Money League, lista de Clubes de futebol mais ricos do mundo em 2020, com o Manchester United ficando em terceiro. A receita dos campeões espanhóis subiu para € 840,8 milhões (R$ 3,8 bilhões) no ano passado - um número recorde para qualquer equipe e quase 10% a mais do que os merengues, que estão na segunda posição.

O United continua sendo o clube inglês mais bem colocado no ranking anual, que é baseado em receita. O time da terra da rainha registrou uma receita de 711,5 milhões de euros em 2018-19, mas em breve poderá ter seu status ameaçado pelo Manchester City e Liverpool.

Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain completam os cinco primeiros da Football Money League, com City, Liverpool, Tottenham Hotspur e Chelsea os outros times ingleses entre os dez primeiros.

West Ham e Everton, 18 e 19, respectivamente, são as únicas equipes da lista, apesar de não se classificarem para as competições europeias, devido ao valor dos direitos de transmissão doméstica na Inglaterra. A supremacia financeira da Premier League é sublinhada pela presença de oito de seus clubes no top 20 da lista.

A Juventus, enquanto isso, voltou a figurar no top 10 do ranking da Deloitte com a contratação de Cristiano Ronaldo. A Itália tem quatro equipes no top 20, com a Inter de Milão, Roma e Napoli também presentes, Espanha e Alemanha têm três cada e França duas.