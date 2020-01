Após oito anos no Manchester United, Ashley Young assina contrato com Internazionale

A negociação que durava uns dias foi concretizada nesta sexta-feira (17). O jogador Ashley Young, que atua tanto na lateral-esquerda como na ponta, acertou sua saída do Manchester United rumo à Internazionale. Aos 34 anos, o atleta inglês assinou contrato até o próximo mês de junho, com possibilidades do vínculo ser prorrogado em seguida. Nascido em Stevenage, mesma cidade do hexacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, começou a carreira na base do Watford.

To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ❤ pic.twitter.com/6ENXMEtjTG — Ashley Young (@youngy18) January 17, 2020

A característica de Ashley Young foi permanecer em clubes por muito tempo. Desde a temporada 2003 no Watford, passou quatro anos no Aston Villa. Ao se destacar no clube londrino, chamou a atenção dos diretores do Manchester United e foi contratado em 2011 por 18 milhões de euros. Ao longo dos oito anos nos Red Devils, foram 261 jogos disputados, com 19 gols marcados, 43 assistências e 56 cartões amarelos. Além do clube inglês, o jogador também foi convocado para 39 partidas pela Seleção da Inglaterra, com sete tentos anotados.

Na atual temporada, foram 18 jogos por Premier League, Uefa Europa League, Carabao Cup e FA Cup, com um gol marcado, uma assistência e oito cartões amarelos recebidos. Cada vez mais criticado pela torcida e sem espaço, a negociação com a Inter de Milão foi benéfica a todas as partes envolvidas. Em entrevista coletiva, o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, desejou sorte e afirmou que a passagem pelo futebol italiano será uma oportunidade de agregar experiências na reta final da carreira. Young era o capitão dos Diabos Vermelhos há três temporadas.

“A mentalidade de Ashley Young era que ele queria experimentar uma nova aventura e ele se aproxima dos 35 anos. Ele fez um trabalho fantástico e serviu ao clube de maneira fantástica. Acho que foi uma oportunidade para ele que nós tivemos que aceitar. Temos uma medida de transferência para alguém que é tão leal ao clube. Boa sorte. Isso é que o Manchester United faz: tem jogadores por longo tempo, depois eles seguem em frente e outras pessoas chegam”, afirmou.

Thank you for everything at #MUFC, @Youngy18 🔴



Wishing you the very best of luck with Inter Milan! 🇮🇹 pic.twitter.com/q8wIOmZ6Xn — Manchester United (@ManUtd) January 17, 2020

Ashley Young será o terceiro jogador nascido na Inglaterra a vestir a camisa da Internazionale. O primeiro foi Gerry Hitchens, atacante que atuou entre os anos de 1961 a 1963, com 20 gols marcados em 43 jogos e um Scudetto conquistado. O segundo foi Paul Ince, entre 1995 e 1997, com 13 gols em 73 jogos.