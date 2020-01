Prestes a completar 200 jogos pelo Southampton, zagueiro Yoshida interessa ao futebol turco

O zagueiro japonês Maya Yoshida pode estar de saída do Southampton. O jogador de 31 anos interessa ao Galatasaray e está incomodado de não estar jogando, afinal, não entra em campo desde o último mês de dezembro, quando esteve durante os cinco minutos finais na vitória por 2 a 1 sobre o Norwich. Ele enxerga uma transferência a um clube de ponta do futebol turco com bons olhos.

Visto por muitos torcedores como um "Guerreiro Samurai", o atleta parece não agradar muito o técnico Ralph Hasenhüttl, que prefere ter em seu elenco zagueiros mais jovens e mais atléticos.

No clube desde a temporada 2012/13, Yoshida acumula 194 jogos pelo Saints, com nove gols marcados e quatro assistências dadas. Diferente do que ocorreu em anos anteriores, a pouca utilização do jogador importante não apenas para o clube inglês como para a Seleção do Japão - 100 convocações pelo time nipônico - reflete nos baixos números em praticamente seis meses de temporada.

Na atual temporada, o Southampton ocupa a 12ª posição na tabela de classificação do Campeonato Inglês, com 28 pontos, e acumula sequência positiva de duas vitórias. Os Saints entram em campo ao meio-dia deste sábado (17), quando enfrentam o Wolverhampton em casa, no Saint Mary's Stadium.