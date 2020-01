Após renovar contrato, meia Vander pretende fazer história no Bangkok United/TAI

Principal nome do Bangkok United há duas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, renovou contrato com o clube tailandês para as próximas duas épocas. Feliz com a permanência no país, o jogador, que também atuou na Portuguesa, falou sobre a importância disso em sua carreira.

"Estou muito feliz por ter permanecido no futebol tailandês. Espero continuar fazendo a minha história no Bangkok, que é um grande clube, e no país. Vou trabalhar muito para que isso seja possível nos próximos anos. Estou muito motivado e focado”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua meta é bater recordes na Tailândia, já que está próximo do jogo 100 no país.

“Minha meta é bater recordes com a camisa do Bangkok e melhorar meus números no clube. Vou lutar muito para deixar meu nome na história do clube com títulos, gols e grandes atuações. Espero, também, passar dos cem jogos com no futebol tailandês. Tenho isso como objetivo nesta temporada que se iniciará", concluiu.