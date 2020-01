Charles quer sequência positiva do Marítimo na Liga e promete empenho no duelo contra Sporting

Um dos principais nomes do Marítimo nos últimos anos, o goleiro Charles pediu intensidade máxima da equipe nas próximas rodadas da Liga NOS. Segundo o arqueiro brasileiro, que tem quase cem jogos com a camisa do clube da Ilha da Madeira, o objetivo de todos é colocar o grupo em uma boa posição na competição.

“Estamos trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da Liga. Vamos manter essa intensidade agora para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas semanas. O plantel vem trabalhando muito para terminar bem o ano, com ótimos resultados", disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, o elenco do Marítimo vai com tudo para buscar um grande resultado diante do Sporting na próxima rodada da Liga.

"Vamos nos dedicar ao máximo, do início ao fim do jogo, para sairmos com um grande resultado de Lisboa. Estamos muito focados em fazer uma grande apresentação para sairmos somando pontos como visitantes", concluiu.