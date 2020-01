Bayer Leverkusen vence Düsseldorf em casa e sobe na tabela da Bundesliga

Em uma noite fria na BayArena, o Bayer Leverkusen levou a melhor sobre o Fortuna Düsseldorf, vencendo o jogo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kai Havertz, Lars Bender e Lucas Alario.

Com a vitória, o Bayer ultrapassa o Schalke 04 e fica em quinto no campeonato, com 34 pontos. Já o Düsseldorf permanece na lanterna, com 15 pontos em 19 rodadas.

Foto: Reprodução / Bayer Leverkusen

Domínio inicial

Os donos da casa mostraram desde a primeira etapa quem dominaria a partida. Foram nove chutes, sendo três eles no gol e 74% de posse de bola. O Düsseldorf não conseguiu nem ter chance de gol. O domínio inicial deu frutos, porém, somente aos 40' do primeiro tempo, quando Kai Havertz abriu o placar.

Abriu a porteira

Tendo aberto o placar na primeira etapa, fez com que o Bayer voltasse do intervalo bem mais tranquilo. O jogo terminou com 23 chutes para o Bayer, sendo 11 deles no gol, e 13 chutes para o Fortuna, sendo três deles ao gol.

Aos 78', o domínio de ações do Bayer voltaram a aparecer com o gol do lateral Lars Bender. Ainda deu tempo de Lucas Alario ampliar ainda mais o placar, de pênalti.

Sequência de jogos

O próximo compromisso do Leverkusen será no sábado, dia 1, contra o Hoffenheim. No mesmo dia, o Fortuna volta a Düsseldorf para enfrentar o Eintracht Frankfurt.