Roma joga melhor, mas fica apenas no empate com a Lazio

Buscando encostar nos primeiros colocados do Campeonato italiano, a Roma recebeu a Lazio no estádio Olímpico e as equipes empataram em 1 a 1, por jogo válido pela 21ª rodada. Os gols da partida foram marcados por Dzeko para os donos da casa e Acerbi para os visitantes.

Com o resultado, o time romano chegou aos 39 pontos e continua na quarta colocação, enquanto os biancocelestes permanecem na terceira, agora com 46 pontos. Na próxima rodada, a Roma visita o Sassuolo, já a Lazio, recebe o SPAL no estádio Olímpico.

Precisando do resultado para diminuir a vantagem dos líderes do campeonato, a Roma pressionou desde o começo da partida. Aos 26', Dzeko cabeceou e abriu o placar, em dividida com o goleiro Strakosha. Logo na sequência, aos 28', quase o segundo gol do centroavante, mas a defesa da Lazio conseguiu tirar duas vezes em cima da linha.

A alegria dos donos da casa durou pouco, já aos 34' veio o empate, com o gol de Acerbi após falha bizarra da zaga romana. A resposta veio em chute de Pellegrini na trave, aos 44'.

No começo da segunda etapa, o árbitro Gianpaolo Calvarese marcou pênalti para a Roma, em lance com Kluivert, mas após revisão no VAR, a marcação foi anulada.

A melhor chance foi aos 81', quando Under deixou Dzeko na cara do gol, mas Strakosha realizou uma defesa milagrosa, salvando a equipe da Lazio.