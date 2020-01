De volta ao futebol asiático, Maílson projeta ano vitorioso no Chiangrai United/TAI

Com passagens pela Chapecoense, Criciúma e CRB, o atacante Mailson assinou com o Chiangrai United, atual campeão tailandês, e será uma das esperanças de gols do clube na próxima temporada. Feliz com o acerto e com o início dos trabalhos no clube, o jogador destacou sua motivação para esse ano.

“Estou muito focado neste início de trabalhos no clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no futebol tailandês e com a camisa do Chiangrai, que é o atual campeão nacional e tem uma torcida gigante. Não faltará entrega e dedicação da minha parte para conquistar meus objetivos no clube”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o clube estará disputando a Champions da Ásia em 2020 e quer fazer um grande torneio.

"Além das competições nacionais, teremos pela frente a Champions da Ásia, que é uma grande disputa e um desafio para todos. Vamos lutar muito para fazer uma ótima campanha com a camisa do clube", disse.