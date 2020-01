Após realizar desejo de jogar no CRB, meia Elton visa conquista nacional pelo Al-Wehda

De volta ao futebol árabe após passagem pelo CRB, o meia-atacante Elton destacou o desejo de iniciar uma boa sequência com a equipe nas próximas semanas. Feliz com a volta, o jogador, ex-Corinthians e Sport, destacou sua motivação para os próximos meses, que prometem ser de grande intensidade..

"Estou muito motivado para essas próximas semanas. Tenho trabalhado muito para fazer a minha história aqui no Al Wehda, que é um dos grandes clubes do futebol asiático. Vou manter esse ritmo para terminar o ano com grandes exibições e títulos com a camisa do Al Wehda", disse.

Segundo o atleta, o grupo vai em busca do título árabe neste ano.

“A equipe vem brigando pelo título do campeonato e fazendo uma grande temporada. Queremos encerrar o ano fazendo grandes jogos para alcançarmos esta meta: levantar o troféu do Campeonato Árabe”, finalizou.