Negueba retorna ao Gyeongnam e define alvo em 2020: "Temos potencial para buscar acesso"

Após um ano difícil tratando uma lesão no joelho sofrida quando estava defendendo as cores do Gyeongnam em 2019, o meia Negueba, ex-São Paulo e Flamengo, está de volta, e para o mesmo clube. Feliz com o retorno ao futebol coreano, o jogador destacou o desejo de fazer um ano de grandes atuações e conquistas com a camisa da agremiação.

“Estou muito feliz por retornar ao Gyeongnam. Agradeço ao clube por me passar essa confiança neste momento. Estou 100% da lesão e pronto para entrar em campo. Vou trabalhar muito nesta pré-temporada para que esse ano de 2020 seja melhor do que o que passou. Tenho certeza que será uma temporada de muitas conquistas para todos no clube e para mim individualmente”, afirmou.