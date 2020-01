Conflito no calendário do Liverpool deixa Jürgen Klopp novamente insatisfeito

Em ritmo de maratona desde o final do ano passado quando os Reds dividiram-se entre viagem e partidas no Catar, para o Mundial Interclubes, o boxing day da Premier League e jogos eliminatórios da Carabao Cup, o Liverpool de Jürgen Klopp novamente terá conflitos de jogos e descanso para o líder do campeonato inglês.

Após o empate por 2 a 2 contra o Shrewsbury Town no último domingo (26), o Liverpool novamente irá a campo contra o time da quarta divisão inglesa. O resultado do duelo válido pela FA Cup gerou insatisfação do treinador, que inconformado, atacou o calendário organizado pela federação inglesa, em carta ao jornal Mirror.

"Espera-se que os clubes honrem e respeitem a lógica subjacente ao Intervalo de Jogadores da Meia Temporada, ou seja, para dar a seus jogadores uma folga dos rigores físicos e mentais de jogar partidas durante a temporada".

Contrariando os planos de folgar seus atletas em fevereiro, Klopp ressaltou: "Os clubes não devem organizar partidas competitivas ou amigáveis ​​com outros clubes durante o Intervalo de Jogadores da Meia Temporada."

Com um time repleto de jovens da base e outros reservas pouco utilizados, o Liverpool foi para a Shrewsbury enfrentar o time da cidade. Sem planos para jogar na "pausa" de fevereiro, Klopp destaca a divergência entre a orientação da Premier League e a data escolhida pela FA.

“A Premier League nos pediu para respeitar as férias de inverno. Isso é o que fazemos. Se a FA não respeitar isso, não podemos mudar. Nós não estaremos lá. Temos que respeitar o bem-estar dos jogadores. Eles precisam de um descanso. Eles precisam de um descanso mental, físico, e é disso que se trata as férias de inverno".

Empate

Em New Meadow, o Liverpool chegou a abrir 2 a 0 contra os mandantes, através dos gols de Curtis Jones (15) e Daniel Love (46). Em larga vantagem, o time de Klopp sofreu um revés motivado pelo jovem Jason Cummings, que saiu do banco de reservas e anotou os gols do time mandante.

O empate obriga uma nova partida, que será realizada no Anfield Road. Marcado para 4 de fevereiro, o confronto da FA Cup infringe a orientação da Premier League em dar uma pausa no começo do mês para os atletas que estão em sequência de jogos semanais desde o boxing day, ao final de 2019.

Até o próximo confronto pela copa, o Liverpool terá o West Ham no dia 29, e o Southampton dia 1º de fevereiro.