DT do Arsenal, Edu Gaspar ressalta experiência de Pablo Marí e está ansioso pela estreia

Com a ida de Pablo Marí ao Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar, Diretor Técnico dos Gunenrs, ressaltou ao site oficial do clube londrino a experiência do zagueiro espanhol, além do antigo monitoramento dos ingleses.

"Pablo é um jogador experiente que nos fornecerá qualidade defensiva adicional. Estamos monitorando a carreira de Pablo há um tempo e estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo com o Flamengo para que ele se junte a nós, inicialmente até o final de nossa temporada. Juntamente com Mikel (Arteta, o espanhol treinador dos Gunners) e sua equipe técnica, estamos todos ansiosos para ver Pablo com a camisa do Arsenal."

Pablo Marí fica no Arsenal até 30 de junho de 2020, graças aos 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) que serão pagos pelo time londrino ao Flamengo. Caso os Gunners queiram contratar o espanhol em definitivo, terão que desembolsar 15 milhões de euros (cerca de R$ 69 milhões).