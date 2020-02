Bayern de Munique vence Mainz e assume liderança provisória da Bundesliga

Em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique venceu o Mainz fora de casa pelo placar de 3 a 1. Lewandowski, Müller e Thiago fizeram os gols no primeiro tempo e St. Juste fez o gol de honra dos donos da casa.

Com a vitória, os bávaros saem com os três pontos e líder provisório do campeonato, já que o RB Leipzig joga ainda neste sábado. O Mainz permanece na 15ª posição, com 18 pontos.

Resolução rápida

A primeira etapa já mostrava que o jogo não seria nada fácil para o Mainz. Aos 30 minutos, já estava 3 a 0 para o Bayern de Munique. Os gols foram marcados aos 8', com Lewandowski, aos 14' com Müller e aos 26' com Thiago. Ainda deu tempo para St. Juste diminuir a vantagem dos bávaros.

Foto: Reprodução / Bundesliga

Os números mostraram que o Bayern foi melhor, mas a mira estava afiada para ambos os lados. Foram sete chutes, sendo que quatro deles acertaram no alvo. Já o Mainz chutou quatro vezes e acertou uma no alvo.

Sem gols

O segundo tempo não teve gols nem fortes emoções como a primeira etapa. Os bávaros chutaram seis vezes, acertando o alvo apenas uma vez. Enquanto isso, o Mainz acertou dois dos quatro chutes que deu na segunda etapa.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

O jogo acabou com o Bayern com 69% da posse de bola e o destaque da partida foi o meio-campista Thiago Alcântara. Além de fazer um belíssimo gol, os números do espanhol mostram que ele também coordenou as ações defensivas. Foram 116 toques, 14 duelos ganhos, quatro desarmes e duas interceptações, não cometendo nenhuma falta.

Sequência de jogos

Durante a semana, os confrontos da terceira fase da Copa da Alemanha acontecem. Na quarta-feira (05), às 16h45,o Bayern enfrenta o Hoffenheim em casa.

Como o Mainz foi eliminado da Copa ainda na primeira fase, após perder de 2 a 0 do Kaiserslautern, o time só volta a campo contra o Hertha Berlin no sábado, dia 8, às 11h30. Já no domingo, às 14h, o Bayern enfrenta o RB Leipzig, no jogo que decide quem fica na liderança da competição.