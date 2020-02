Nico López sobre a Seleção Uruguaia: "Quero viver isso novamente"

Há exatos seis anos atrás, Nico López , hoje no Tigres-MEX, fazia o gol da vitória da equipe Sub-20 do Uruguai sobre o Equador, resultado que garantiu o terceiro lugar da celeste no torneio Sul-Americano da categoria.

Naquela competição, o atacante marcou seis gols e foi o artilheiro do Torneio tendo apenas 19 anos.Nico faz questão de relembrar daquele torneio como um momento único de sua carreira.

“Muito feliz em relembrar esse momento único vestindo a camisa da minha seleção. Essa competição foi marcante, pude terminar como artilheiro e ainda ajudar meu país a terminar entre os três melhores seleções”

Na temporada de 2019, Nico foi peça importante no Internacional, o atacante marcou oito gols no ano e com issofoi premiado com seu nome na pré lista de convocação da Seleção Uruguaia de 40 nomes para a Copa América 2018.

"Vestir a camisa da seleção foi algo espetacular e com certeza quero viver isso novamente, com muito trabalho durante a temporada, e mostrando meu futebol com pés no chão, sempre vou me colocar à disposição do meu país.”