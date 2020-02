Comitê disciplinar tem reunião marcada para avaliar conduta de Neymar contra árbitro

O grande assunto no futebol francês deste fim de semana foi novamente Neymar. Enquanto era caçado em campo na vitória por 5 a 0 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês, o camisa 10 do PSG deu uma lambreta no adversário e teve atenção chamada pelo árbitro Jérôme Brisard. Logo em seguida, o brasileiro reclamou acintosamente, com palavrões, e foi advertido com cartão amarelo, gerando polêmica no entorno da ação do árbitro. E isso ainda se arrasta nos bastidores.

Depois do episódio acontecido no sábado (1), o jornal francês L’Equipe revelou que a Comissão Disciplinar da Federação Francesa terá uma reunião na próxima quinta-feira (6) a fim de avaliar a conduta de Neymar, que ainda protestou no túnel de acesso ao vestiário depois do apito final

Mesmo sem ser expulso, cada lance passível de punição feito pelo camisa 10 será revisado por profissionais responsáveis julgadores de tais atos, que, oportunamente, possam merece uma penalidade.

Também na França, em 2019, o brasileiro foi punido com três partidas por agredir um torcedor após o fim de jogo na final da Copa da França. Na Champions League, Neymar sofreu uma sanção por criticar a arbitragem depois do Paris Saint-Germain ser eliminado pelo Manchester United.

Agora, basta aguardar os próximos capítulos da nova polêmica envolvendo o camisa 10 parisiense.