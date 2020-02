Copa do Rei: Real Madrid e Barcelona são superados e estão fora das semis após dez anos

Pode acreditar, não é nenhuma loucura! Com um futebol sem encher os olhos, os poderosos Real Madrid e Barcelona foram despachados da Copa do Rei. Algo que não acontece deste a temporada 2009-10.

Após o Granada e Mirandés, equipe da segunda divisão espanhola, garantirem um lugar na semifinal, faltava mais duas vagas. Os favoritos? Merengues e Culés. Porém, havia os times do País Basco que não se intimidaram com os respectivos adversários.

Real Madrid x Real Sociedad

Fim de uma hegemonia de 21 jogos no Santiago Bernabéu. A Real Sociedad complicou a vida dos mandantes, tendo uma forte marcação e jogadas rápidas nos contragolpes. O Real Madrid errou muito e cedeu espaços, assim aconteceram nos gols da Erreala. O primeiro veio de um jogador da casa: Ödegaard. Após bobeira da zaga, o jovem norueguês aproveitou o rebote e chutou rasteiro. Nos demais, Isak foi peça chave: autor de dois gols e de uma assistência, finalizada por Merino.

Vinícius Júnior era o grande nome do Madrid, porém é difícil brilhar sozinho. Com boa atuação do atacante, os comandados de Zidadene cresceram no final. Marcelo, Rodrygo - entrou na parte final - e Nacho diminuíram. Fim de jogo, festa da Real Sociedad, que aplicou 4 a 3.

Athletic Bilbao x Barcelona

Lionel Messi, o melhor do mundo, não conseguiu salvar o Barcelona. O camisa 10 até buscou as jogadas individuais, no entanto, nada surtiu efeito. A rede não foi estufada na etapa inicial, mas houve bastante movimentação das equipes. Simón protagonizou intervenções do ataque blaugrana. Apenas nos acréscimos a outra vaga foi definida. Iñaki Williams recebeu lançamento de Ibai Gómez, desviou e colocou a redonda no canto.

Afinal, quem joga contra quem?

Diferentemente das quartas de final, as semis terão partidas de ida e volta. Haverá um sorteio para definir os duelos. A final já tem dada marcada: 18 de abril.