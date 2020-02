Revelado pelo Corinthians em 2007, Lulinha assina contrato com Jubilo Iwata/JPN

Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha deixou o Pafos, do Chipre, nesta última semana para assinar com o Jubilo Iwata, do Japão. Feliz com o novo desafio na carreira e já apresentado na nova agremiação, o jogador destacou a expectativa para os próximos meses.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do Jubilo Iwata, que é um dos grandes clubes do futebol japonês. Vou trabalhar muito durante essa temporada para fazer a minha história no país e no Jubilo. É uma oportunidade muito boa que terei de retornar ao futebol asiático. Estou muito motivado", disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta principal do clube é retornar para a primeira divisão em 2020.

“Vamos lutar muito para que ao Pafos possa retornar à primeira divisão do futebol japonês ainda nesta temporada. Não faltará entrega e dedicação de todos para que isso seja possível. Pelo elenco que vem sendo formado, isso é possível e temos que acreditar", afirmou.