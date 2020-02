Destaque na Coreia do Sul, meia Wanderson acerta negociação com Ittihad Kalba/EAU

Titular do Pohang Steelers em 2019 e melhor jogador do Campeonato Sul-Coreano na última temporada, o atacante Wanderson assinou com o Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, até maio de 2022. Feliz com a nova oportunidade na carreira, o jogador, com passagens pelo América-MG e Atlético-GO, destacou essa chance que terá de defender a agremiação.

“Passei os últimos anos atuando no futebol coreano e estou muito feliz com esse novo desafio que terei aqui nos Emirados Árabes. É uma oportunidade grande que terei na carreira. Vou trabalhar muito para conquistar títulos com a camisa do Ittihad nos próximos anos. Espero fazer a minha história aqui como fiz na Coreia do Sul", disse o atleta.

Segundo Wanderson, a adaptação não será problema neste momento, já que foi muito bem recebido por todos.

"Não terei problemas de adaptação. Fui muito bem recebido por todos e estou muito motivado com o projeto. Estava fazendo a pré-temporada normalmente no Pohang nas últimas semanas. Fisicamente estou 100%. Acredito que estarei no nível ideal logo nos primeiros jogos”, finalizou.