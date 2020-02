Após disputar Série B pelo Vitória, volante Baraka oficializa retorno ao futebol árabe

Um dos principais jogadores do Vitória em 2019 e capitão da equipe em boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Baraka acertou seu retorno ao futebol árabe para esses próximos meses. O jogador defenderá as cores do Al Ansar, do Líbano, até o próximo mês de maio e já está focado neste novo desafio.

“Já havia feito uma grande temporada com o Al Batin anteriormente e agora estou muito feliz por retornar ao futebol árabe. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com boas atuações e conquistas. Estou muito motivado para esse projeto e espero fazer grandes exibições nos próximos meses”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, fisicamente ele está em seu melhor momento.

“Fisicamente estou muito bem. Essas últimas semanas foram de muito trabalho. Vou me dedicar ao máximo para estar 100% nos próximos dias para ajudar a equipe nesta sequência da temporada", declarou.