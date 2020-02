Revelado pelo Palmeiras, Maurício fala sobre títulos na Malásia e Champions League asiática

Com passagens pelo Palmeiras, onde foi revelado, Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício é o principal jogador do Johor, maior clube da Malásia. Campeão nacional com a agremiação, o jogador, que também atuou no Sport, falou sobre a fase que vive na carreira, elogiou o futebol do país e falou sobre a expectativa para os próximos anos.

“Cheguei à Malásia para defender a camisa do Johor e estou vivendo um momento muito feliz em minha carreira. Joguei praticamente todas as partidas com o clube, estou mantendo um nível alto de atuação e isso é muito importante. Venho trabalhando muito para construir a minha história aqui com muitas conquistas. A expectativa para os próximos anos é a melhor possível”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, alcançar uma final da Champions asiática não é algo impossível para o atual campeão do país.

"Precisamos manter os pés no chão em toda a competição. Nosso grupo com Vissel Kobe, Guangzhou Evergrande e Suwon Bluewings é muito forte. Temos que focar jogo a jogo, rodada a rodada. O mais importante é fazer uma primeira fase segura para chegar às finais. É possível e temos que acreditar", concluiu.