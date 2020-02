Meia Rômulo cita 2019 como 'melhor ano da carreira' e visa título coreano com Busan IPark

Revelado nas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há três temporadas defendendo as cores do Busan IPark, foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país. Feliz com a importante conquista para o clube, um dos maiores do futebol asiático, o atleta destacou a fase que vive na carreira.

“O ano de 2019 foi um dos mais especiais da minha carreira. Individualmente foi o melhor, sem dúvida. Trabalhei muito para que tudo saísse como estava planejando. Agradeço muito ao Busan por tudo que tenho vivido no clube e no futebol coreano. Vou trabalhar muito para manter essa fase positiva em 2020”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do Busan é fazer um grande Campeonato Coreano esse ano.

“O clube está projetando fazer uma grande K-League esse ano. Vamos lutar muito para fazer um grande campeonato em 2020", finalizou.