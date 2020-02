Chelsea oficializa contratação do meia-atacante Hakim Ziyech por 40 milhões de euros

Hakim Ziyech teve seu destino traçado e vestirá as cores do Chelsea na próxima temporada. Os Blues finalizaram um acordo com o Ajax na manhã dessa quinta-feira (13), pagando 40 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões), pelo meia marroquino.

Pelos Godenzonen, Ziyech participou de 153 partidas, marcando 48 gols. Ele foi considerado uma das peças fundamentais do elenco no último ano, que conquistou a Liga e Copa Holandesas, além de chegar nas semifinais da Champions League. O Ajax publicou nas redes sociais um vídeo em homenagem ao seu camisa 22.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen. 🔮



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e