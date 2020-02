Meia-atacante Vander projeta estreia do Bangkok United com vitória no Campeonato Tailandês

Principal nome do Bangkok United/TAI há duas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, destacou o desejo do elenco em conquistar uma grande vitória na estreia do Campeonato Tailandês neste sábado, diante do Prachuap, dentro de casa. Para ele, iniciar a trajetória na disputa com os três pontos seria muito bom.

"Nossa ideia é fazer um grande jogo nesta estreia do campeonato para vencermos e iniciarmos nossa caminhada na competição com o pé direito. O grupo sabe da responsabilidade que terá e está preparado. Vamos nos dedicar ao máximo para buscarmos um grande resultado em casa”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua meta é bater recordes na Tailândia, já que está próximo do jogo 100 no país.

“Minha meta é fazer o maior número de jogos possível para alcançar a marca dos cem jogos e ultrapassar isso em 2020. Espero que essa temporada seja ainda melhor para mim e para o Bangkok em todos os sentidos", explicou.