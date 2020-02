Ônibus que transportava torcedores do Barcelona de Guayaquil cai do penhasco e deixa vítimas

Na manhã deste sábado (15), o ônibus que transportava os adeptos do Barcelona de Quayaquil (EQU) despencou de um penhasco após fazer uma curva em alta velocidade. O grave acidente ocorreu na cidade de Piura no Peru. Faltava muito pouco para o veículo cruzar a fronteira com o Equador.

Foto: Getty Images

De acordo com o Ministério da Saúde do Peru e Agência EFE, cerca de oito pessoas morreram e 30 estão feridas. As informações seguem desencontradas e ainda não sabemos a situação de cada ferido.

Os torcedores estavam voltando para o seu país de origem após assistirem a partida entre Sporting Cristal (PER) e Barcelona de Guayaquil (EQU) pela Libertadores. Confronto vencido pela equipe equatoriana por 5 a 2 no placar agregado.

#URGENTE | Accidente vial en Los Órganos, #Piura. Bus que transportaba a miembros de la barra del Club Barcelona de Guayaquil cayó a precipicio de 15 metros. Los heridos han sido derivados a establecimientos de salud cercanos. Hasta el momento son ocho los fallecidos. pic.twitter.com/oBo3Rh5H68 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 15, 2020

Em um post no Twitter, o Ministério da Saúde informou que o ônibus caiu de uma altura de 15 metros e que os passageiros foram levados para os hospitais mais próximos do local do acidente. Já o Ministério das Relações Exteriores do Equador, em nota, lamentou o ocorrido, informou que está acompanhando o caso e que auxiliará as familias com a repatriação dos corpos.