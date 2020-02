Após último semestre no Portimonense, Iury mira títulos pelo Renofa Yamaguchi/JPN

Após um semestre vestindo a camisa do Portimonense, de Portugal, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, acertou com o Renofa Yamaguchi/JPN para esta atual temporada. Feliz com o novo desafio na carreira, o jogador, com passagens pelo futebol árabe e ucraniano, falou sobre a perspectiva para os próximos meses.

“Estou muito feliz com a oportunidade de defender um clube como o Renofa Yamaguchi. Vou me dedicar ao máximo para fazer a minha história no futebol japonês com muitos títulos e gols. Não faltará entrega e dedicação da minha parte para que isso seja possível. Estou muito motivado com essa nova oportunidade", disse.

Segundo o jogador, o objetivo do clube é conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês.

“O clube vai lutar muito para conquistar o acesso esse ano. Sem dúvida será uma meta a ser alcançada por todos. Sabemos das dificuldades da Liga J2, mas estamos preparados para fazer uma grande competição", finalizou.