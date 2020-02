Diretor administrativo do Bayer Leverkusen, Völler espera novas conversas por Havertz no verão

Está cada vez mais iminente a saída de Kai Havertz do Bayer Leverkusen. A grande promessa alemã de 20 anos é o um dos alvos do gigante da Baviera, o Bayern de Munique. Sabendo desse interesse bávaro, o diretor administrativo do Leverkusen, Rudi Völler, já espera um tchau do meio-campista na próxima janela de transferências europeia.

Em entrevista ao canal de televisão RTL Nitro, Völler contou que ficou satisfeito no início da temporada 2019-20 com o fato de que Havertz permaneceria no Bayer 04 até o verão europeu de 2020. O jovem foi sondado por diversos clubes do velho continente, entre eles Manchester United, Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund e o mais interessado, o Bayern de Munique. No entanto, o garoto alemão preferiu seguir nos Leões.

"Existiam interessados no verão passado, mas explicamos que seria melhor para ele (Havertz) se ele continuasse. Permanece conosco nesta temporada. Essa foi a decisão certa. Fico feliz por termos o mantido em 2019-20", revelou Völler.

Kai Havertz tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2022. Porém, mesmo com esse vínculo, outras equipes ainda o querem já para 2020-21. Völler ressaltou a ligação do jogador com o time 04, mas deixou nas entrelinhas que podem haver conversas no fim da atual temporada: "Ele ainda tem contrato até 2022, esse é um fato claro e imutável. Vamos ver como essa situação andará no próximo verão."

Com apenas 20 anos de idade, o meio-campista desperta o desejo de grandes europeus por sua habilidade na transição de jogadas da defesa para o ataque. O drible e a finalização também são fortes pontos do atleta que ainda tem muito a evoluir.