Reinier é apresentado, assina contrato e quer ‘fazer parte da história’ do Real Madrid

Não é sempre que um garoto brasileiro consegue realizar seu sonho. E quando se trata de jogar no Real Madrid, um gigante clube europeu, essa possibilidade de realização, que já é pequena, fica ainda menor. No entanto, a estrela brilhou no Flamengo duas vezes recentemente, uma com Vinícius Júnior e agora com Reinier Jesus, apresentado à torcida merengue na manhã desta terça-feira (18).

O meia-atacante de 18 anos assinou contrato ao lado do presidente madridista Florentino Pérez, além de ser o centro das atenções do público presente no Santiago Bernabéu. Com as taças da UEFA Champions League em plano de fundo, o garoto brasileiro também pousou para foto com a autoridade máxima do clube merengue.

Revelado pelo Flamengo, Reinier foi comprado pelo Real Madid por 30 milhões de euros. Na Espanha, o jogador será integrado primeiramente ao Real Madrid Castilla, uma espécie de "Real Madrid B" nos primeiros meses. Isso também aconteceu com Vinícius Júnior e Rodrygo, outros dois jovens brasileiros contratados recentemente.