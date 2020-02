Tottenham é dominado em casa e perde para o RB Leipzig na ida das oitavas de UCL

Diante de mais de 60 mil pessoas, jogando em casa o Tottenham decepciona no primeiro confronto válido pelas oitavas-de-final da UEFA Champions League. No duelo contra o RB Leipzig, os alemães retornam para casa com a parcial vantagem em 1 a 0, obtida após o gol de pênalti marcado pelo atacante Timo Werner, aos 58 minutos de jogo.

A partida que junto de Atalanta e Valencia, inauguraram a chave de mata-mata, estava caracterizada como a partida cheia de desfalques para os dois lados. Para os mandantes, o capitão e líder, Harry Kane está de fora, com risco de perder a temporada por completa, junto de Son Heung-Min, sua dupla de ataque, além do meia francês Moussa Sissoko. Para o Leipzig, o volante Kampl e os zagueiros Konaté, Upamecano e Orban, estiveram ausentes.

A partida

Sem inspiração, o Tottenham viu o Leipzig dominar as ações logo no primeiro minuto de jogo. Limitando-se aos contra-ataques, a equipe de José Mourinho sofria com as investidas de Mukiele, Werner e Nkunku. Ao fim do primeiro tempo, os Spurs finalizaram apenas 3 vezes, enquanto os visitantes tiveram dez vezes mais chutes.

A posse de bola que acabou em 73% para os alemães na primeira etapa, foi equilibrada no segundo tempo, quando o Tottenham voltou com postura diferente para o jogo. Apesar de um ritmo desacelerado, o Leipzig abriu o marcador com o gol de Timo Werner, assinalado após a penalidade em meados 58 minutos de jogo.

Sem alternativa e em desvantagem, os Spurs se abriram para o ataque, com as entradas de Tanguy Ndombélé e Erik Lamela. Sem grandes efeitos, o time que carece de um centroavante na ausência de Kane, presenciou o jovem treinador de 32 anos, Julian Nagelsmann arquitetar a cadência para sua equipe após a vantagem obtida.

Replay

O jogo da volta está marcado para o dia 10 de março. Até lá, o Tottenham seguirá brigando pelo top 4 na Premier League, tendo o confronto direto contra o arquirrival Chelsea já na próxima rodada. O vice-líder da Bundesliga seguirá sua caçada ao Bayern de Munique nos próximos jogos.