Na estreia pelo Jubilo Iwata, Lukian busca artilharia da segunda divisão japonesa

Uma das esperanças de gols do Jubilo Iwata/JPN nesta temporada, o atacante Lukian falou sobre a expectativa para a estreia na J2 League neste domingo, diante do Montedio Yamagata fora de casa. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é começar o ano com o pé direito, vencendo e fazendo uma grande apresentação.

“Iniciar o ano com uma vitória e uma boa apresentação vai ser muito importante para todos no grupo. Vamos lutar muito para fazer uma grande partida para vencermos. O grupo trabalhou muito forte durante a pré-temporada e está em um ritmo muito forte. Vamos manter isso neste início do campeonato”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta, além do acesso com o Jubilo, é conquistar a artilharia da disputa.

“Tenho isso como objetivo: conquistar a artilharia da competição. Vou lutar muito para que isso seja possível este ano", concluiu.