Em duelo marcado por equilíbrio, Dortmund vence Werder Bremen fora de casa

Na 104ª partida disputada pelos dois times na Bundesliga, ambos entraram em campo com muito respeito pelos adversários, o Bremen por estar em uma situação muito complicada na tabela e o Borussia Dortmund por conta do passado recente, onde sofreu muito contra o time do norte.

Depois de um primeiro tempo sem gols, os visitantes saíram na frente com um gol do zagueiro francês Dan-Axel Zagadou e contaram com mais um tento do jovem Erling Braut Haaland para selar a vitória por 2-0.

Primeiro tempo morno e estudado

Apesar do clima de revanche que figurava entre os jogadores e comissão técnica do Borussia Dortmund, o time entrou em campo indisposto a correr riscos e não nem mesmo chegou a trocar três passes nos cinco primeiros minutos de partida. Já o Werder Bremen, que chegou a ter quase 90% de posse de bola no período, não conseguiu fazer bom uso da sua superioridade e não levou perigo à meta aurinegra.

Aos poucos, o Borussia passou a ter mais tempo com o domínio da bola, mas não conseguiu passar do meio de campo com eficiência, pois Davy Klaassen e Leonardo Bittencourt fizeram um bom trabalho de marcação na tentativa de forçar os erros do time, em especial do meia Axel Witsel, que apenas no primeiro tempo perdeu a bola sete vezes, um número muito acima da sua média por partida.

Os dois clubes se estudaram muito durante a primeira etapa e não chutaram nenhuma vez ao gol. A bola ficou nas zonas de meio campo por cerca de 55% do tempo e a única chance de perigo foi criada veio em uma finalização do Ömer Toprak, que errou o alvo quando quase surpreendeu o goleiro Roman Bürki ao tentar chutar em seu contra-pé.

Show da defesa e mais um do Haaland

O Borussia voltou para o segundo tempo visando buscar a vitória e acelerou o ritmo da partida para chegar ao gol sem perder a sua solidez defensiva. O trio formado por Lukasz Piszczek, Mats Hummels e Dan-Axel Zagadou, agora apoiado pelo volante recém contratado Emre Can, fez mais uma ótima partida e conseguiu frear até mesmo o meia Milot Rashica, que não só é o melhor jogador do Werder na temporada, como também é conhecido por ser o carrasco do time comandado pelo técnico Lucien Favre.

Com este cenário desenhado, o BVB precisou de apenas 7’ para abrir o placar. Em uma rápida subida ao ataque, o Zagadou deu um ótimo passe para o Haaland finalizar. O chute foi desviado pelo Pavlenka, que mandou a bola pela linha de fundo, e na cobrança de escanteio, o mesmo Zagadou finalizou e abriu o placar para os visitantes.

Agora atrás do placar, o Werder Bremen passou a sair mais para o ataque e abriu mão da sua compactação defensiva. Como conseqüência, o Borussia ampliou o placar aos 66’ com o Erling Haaland, que finalizou sem chances para o goleiro adversário depois de receber um bom passe rasteiro do Achraf Hakimi. Com a assistência do marroquino, o Dortmund agora tem dois jogadores com mais de dez jogadas de gol criadas pela primeira vez desde a temporada 2012/13, quando Mario Götze e Jakub Blaszczykowski atingiram a mesma marca.

Com o placar a seu favor, o time visitante passou a administrar o resultado sem deixar que o Bremen buscasse o ataque com eficiência, e se não fosse por grandes intervenções do goleiro Pavlenka, teria voltado para casa com uma goleada.

O final da partida ainda foi marcado pelo retorno do armador Julian Brandt aos gramados após ter ficado duas semanas parado por ter lesionado o calcanhar contra o Bayer Leverkusen.

Com a derrota, o time de Bremen se complicou ainda mais na briga contra o rebaixamento, pois seu concorrente direto, o Fortuna Düsseldorf, venceu o SC Freiburg fora de casa por 2-0.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund receberá o Freiburg no sábado (29), e no dia seguinte, o Werder Bremen enfrentará o Eintracht Frankfurt em seus domínios.