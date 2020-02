Manchester United derrota Watford em Old Trafford e encosta no G-4 da Premier League

A meta de garantir vaga na Champions League via Premier League continua de pé no Manchester United. Neste domingo (23), os Diabos Vermelhos bateram o Watford por 3 a 0, em Old Trafford e se aproximaram do G-4. Bruno Fernandes anotou o primeiro gol com a camisa vermelha. Martial e Greenwood completaram o placar.

Com a vitória, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer chegou aos 41 pontos e subiram para a quinta colocação. O Chelsea, quarto colocado, tem 44 pontos.

Os Red Devils abriram o placar com Bruno Fernandes aos 42 minutos do primeiro tempo. Após o português sofrer pênalti, o mesmo converteu com categoria. No segundo tempo, aos 13 minutos, Martial fez um golaço. O francês recebeu passe em profundidade, dominou, pensou e bateu por cobertura.

Foto: Divulgação/Premier League

Greenwood fechou a conta aos 30 minutos. O garoto de 17 anos puxou contra-ataque pelo meio, tocou para Bruno Fernandes e recebeu. Na entrada da área soltou um foguete de pé esquerdo no ângulo do goleiro Ben Foster.

O Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira (27), às 17h, contra o Club Brugge, em Old Trafford, em confronto válido pela partida da volta da 16 avos de finais da Europa League. Como o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, os ingleses precisam apenas de um empate sem gols ou de uma vitória simples. O Watford só joga no próximo sábado (29), às 14h30, contra o Liverpool, em casa, pela Premier League.