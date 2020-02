Bayern atropela Chelsea dentro do Stamford Bridge e abre vantagem nas oitavas da Champions League

O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Chelsea, em Stamford Bridge, e venceu por 3 a 0, na tarde dessa terça-feira (25), pela primeira partida das oitavas de final da Champions League. Gnabry, duas vezes, e Lewandowski fizeram os gols do jogo.

Nos primeiros movimentos do confronto, as duas equipes apresentaram um futebol paciente, trocando passes e não dando espaço para falhas defensivas. A primeira boa chance aconteceu aos dez minutos, após Lewandowski receber bom passe de Coman e finalizar com perigo da meia lua, passando raspando pela trave esquerda de Caballero.

Com o tempo, o Bayern foi mostrando a sua superioridade tática e passou a ditar o ritmo que queria. Durante a primeira etapa, os Bávaros ficaram com 69% da posse de bola e tiveram seis finalizações, sendo três no alvo. Recuado, os donos da casa apresentaram muita dificuldade para furar a defesa adversária e contra atacar. Foram sete tentativas, mas apenas duas em direção a meta.

Pouco antes do intervalo, os dois times desperdiçaram boas chances de abrir o placar. Aos 34', Gnabry cruzou pela esquerda e encontrou Muller, que cabeceou firme, mas acertou o travessão. Pouco depois, aos 41, foi a vez dos Blues ameaçarem. Marcos Alonso fez boa jogada individual e chutou cruzado, obrigando Neuer a fazer grande defesa.

Bayern domina, mas não marca no primeiro tempo (Divulgação / Bayern)

Os visitantes voltaram para o segundo tempo com tudo e, logo no começo, o domínio apresentado no início começou a se refletir em gols. Aos cinco minutos, após um vacilo de Azpilicueta, Gnabry avançou livre, tabelou com Lewandowski e, com um chute de primeira, marcou o primeiro do jogo.

Nem deu tempo para a torcida alemã terminar de comemorar, pois Gnabry, aos oito, deixou mais um, ampliando a vantagem Bávara. A jogada começou com Neuer, passou por Lewandowski e chegou no camisa 22, que finalizou de perna esquerda e balançou novamente as redes.

O Chelsea, totalmente vendido em campo, só observava, enquanto a equipe da Baviera pressionava em busca de mais um gol. E ele não demorou para aparecer. Aos 30', o artilheiro polonês Lewandowski marcou de cabeça após bom cruzamento de Davies, decretando a goleada.

O pesadelo azul ficou completo quando o lateral Marcos Alonso foi expulso, por falta em Lewandowski. Originalmente o árbitro aplicou o amarelo, mas após consulta ao VAR, optou pela expulsão do jogador. Com um a menos, os Blues se seguraram e não levaram o quarto.

O próximo confronto entre as equipes está marcado para o dia 18 de março. Dessa vez, o mando de campo pertencerá ao Bayern de Munique e o Chelsea precisará vencer por 4 gols de diferença para se classificar.