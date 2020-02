Após vitória diante da Juventus, técnico Rudi Garcia prega cautela: ''Devemos permanecer humildes''

No duelo contra a Juventus nas oitavas de finais da Champions League 2019-20, o Lyon se deu bem e saiu vitorioso por 1 a 0, no Parc Olympique Lyonnais, na França. O gol foi anotado por Lucas Tousart, ainda no primeiro tempo.

Após a partida, o técnico do Lyon, Rudi Garcia comentou sobre o jogo: ''No primeiro tempo, defendemos muito bem, não concedemos nada e conseguimos a bola obtendo oportunidades. No segundo tempo, tivemos mais dificuldades porque a Juventus pressionou. Mas gostei do fato de nos mantermos e de nos defendermos também'', disse

Com o resultado, a equipe francesa pode até empatar na Itália que garantirá a classificação para as quartas de finais, e Rudi Garcia pregou cautela: ''Agora devemos permanecer humildes, estamos no meio deste confronto. A Juventus não é derrotada todos os dias. Chegamos ao auge deste evento competindo e dominando a Juventus. Demos muito e corremos muito'', comentou.

O jogo da volta está marcado para o dia 17 de março, às 17h, no Juventus Stadium. O Lyon volta a campo próximo domingo (01), às 17h, contra o Saint-Étienne, em casa, pela 27° rodada da Ligue 1.