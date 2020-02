Gattuso mostra satisfação com desempenho do Napoli mesmo em empate contra Barcelona

Poderia ser um resultado melhor, mas a impressão deixada no Estádio San Paolo, em Nápoles/ITA, é que o Napoli pode aprontar e mostrar força nas Copas. Na noite desta terça-feira (25), a equipe italiana enfrentou o Barcelona pela primeira partida das oitavas de final da Uefa Champions League 2019-2020. Mertens abriu o placar, mas Griezmann garantiu o empate em 1 a 1. O placar não foi bom aos napolitanos, que precisam balançar a rede para seguir na competição internacional. Em entrevista coletiva realizada após o jogo, o técnico Gennaro Gattuso deixou bem claro que a atuação foi agradável de acordo com o planejado para o confronto, mas que a única grande falha foi imperdoável e pode custar caro.

“Não deixamos quase nada ao Barcelona como oportunidade. Eles tinham grande posse de bola e estavam sempre lá. No final, eles criaram muito pouco graças a nós também. Infelizmente não pode perder uma única bola contra equipes desse nível. Por conta do gol sofrido, não fomos perfeitos no posicionamento. Estou satisfeito com o desempenho geral e gostaria de enfatizar que este grupo tem muitos jogadores de qualidade. Se fizermos bem, demonstraremos isso mesmo em difíceis desafios. Gostei da equipe, mesmo que pudesse ser melhor em situações de posse. Poderíamos ter marcado novamente, mas o confronto continua aberto”, explicou o comandante.

Outro que fez avaliações sobre o jogo foi o atacante e capitão partenopei Lorenzo Insigne. O camisa 24 seguiu as declarações de Gattuso ao gostar da atuação coletiva, mas lamentar o gol sofrido em casa, crucial em impedir a vitória napolitana. Insigne também falou sobre o fato de ter trocado camisas com Lionel Messi no encerramento da partida.

“Foi um ótimo desempenho, mas lamentamos porque queríamos vencer. Agradeço ao Messi pela troca de camisas, é uma honra para mim. Estou satisfeito com a garra do grupo, mas decepcionado porque gostaríamos de dar uma vitória à esplendorosa torcida. Os torcedores mereciam esta alegria assim como nós também por jogarmos um jogo de grande aplicação e sacrifício. Vamos ver se há chances de nos classificar na partida de volta”, disse.

Lorenzo Insigne, atacante napolitano | Foto: Divulgação/SSC Napoli

O meia Zielinski teve uma visão ainda mais otimista do grupo napolitano. O jogador deixou claro que o fato de ter uma partida parelha contra o Barcelona é algo a ser destacado e que apresentar alguma queda de rendimento durante a partida é normal, ainda mais contra um adversário com cinco títulos europeus. De qualquer forma, o polonês acredita na classificação do clube italiano na Catalunha.

“Estamos crescendo, a qualificação ainda está aberta. Fomos bravos diante de uma super equipe como é o Barcelona. Preparamos muito bem para o jogo e fomos capazes de fazer o que foi taticamente definido. Conseguimos contê-los, começamos bem e marcamos um gol. Depois perdemos um pouco o ritmo no segundo tempo, principalmente depois do empate, mas é preciso destacar que encaramos grandes campeões. Mostramos também que temos qualidade e, se jogarmos como sabemos, também poderemos ter uma boa atuação no jogo de volta”, afirmou.

O segundo e decisivo duelo contra o Barcelona será disputado no próximo dia 18 de março, no Camp Nou, em Barcelona. O Napoli precisa vencer ou empatar por resultado igual ou superior a 2 a 2 para se classificar. Caso o placar desta noite se repita no próximo encontro, a vaga nas quartas de final da Uefa Champions League será decidida no tempo extra.