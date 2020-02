Contratado pelo Shanghai SIPG, atacante Ricardo Lopes espera fazer história na China

Principal jogador do Jeonbuk Motors há três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, campeão da K-League em 2019 pela terceira vez seguida com o clube, assinou com o Shanghai SIPG para os próximos três anos. Feliz com o desafio de estar em um gigante chinês, o jogador falou sobre essa expectativa.

"Estou muito motivado com esse projeto do Shanghai SIPG. É um dos grandes clubes do futebol asiático e que tem uma história grande, de muitos títulos. Vou trabalhar para fazer a minha história aqui com títulos e gols. Não faltará entrega e dedicação da minha parte para que isso seja possível”, disse.

Para Ricardo, atuar ao lado de Hulk e Oscar será muito importante para ele.

"O elenco é muito forte e, claro, jogadores como Oscar e Hulk fazem a diferença em qualquer clube. Espero poder contribuir com o Shanghai e com o elenco para que esse ano de 2020 seja especial", finalizou.