Negueba comenta adiamento de jogos na Coreia devido ao coronavírus

De volta ao futebol coreano para defender as cores do Gyeongnam, o meia Negueba, ex-Flamengo, São Paulo e Coritiba lamentou o adiamento das partidas do futebol na Coreia do Sul após casos do Coronavírus registrados em algumas cidades do país. Segundo o jogador, a torcida é para que a situação se normalize o quanto antes.

“Estamos na torcida para que essa situação se normalize o quanto antes. Sem dúvida, é preocupante e merece a atenção de todos. Aqui na Coreia do Sul o número de casos aumentou. O país está tomando todas as providências para que essa situação seja resolvida”, disse.

Segundo Negueba, ele e sua família têm tomado as precauções necessárias no dia a dia.

"Estamos tomando todas as precauções no dia a dia em relação fazendo o que os médicos estão pedindo, lavando as mãos sempre, utilizando álcool. Isso é importante. Estamos torcendo muito para que as coisas se normalizem o quanto antes", falou.