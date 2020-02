Atacante Jorge Silva espera Hibernians 'ligado' para conquistar Campeonato Maltês

Contratado pelo Hibernians, principal clube de Malta, neste início de ano, o atacante Jorge Silva falou sobre a briga da equipe pelo título da primeira divisão do país. Segundo o jogador, a meta do Hibs é terminar esse ano com essa importante conquista - seria a 12ª do clube na competição.

“Estamos bem na briga pelo título da primeira divisão. Acreditamos muito no trabalho que vem sendo realizado e sabemos do nosso potencial. O grupo está muito focado em encerrar esse ano com o troféu da primeira divisão do país, que seria fantástico para o Hibernians. Vamos nos empenhar ao máximo para que isso seja possível”, declarou.

Ainda para Jorge, seu retorno ao país tem sido muito bom.

“Tenho uma história que construí no futebol de Malta e isso me deixa feliz. Retornei muito motivado para fazer um grande trabalho aqui e para aumentar meus números no país”, concluiu.