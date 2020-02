Düsseldorf abre boa vantagem, mas Hertha Berlin busca empate fora de casa

A 24ª rodada da Bundesliga começou nesta sexta-feira (28) com um jogão. Fortuna Düsseldorf e Hertha Berlin se enfrentaram na Espirit Arena e o jogo acabou em 3 a 3. Após Erik Thommy e Karaman (2x) deixarem a torcida dusseldorfiana feliz e soberana no primeiro tempo, os visitantes correram atrás depois do intervalo e buscaram o empate com Matheus Cunha, Piatek e Thommy (contra).

Com o empate, ambos times permanecem nas posições que estavam no começo da rodada: Hertha em 12° e Fortuna em 16°. Para eles, a briga para fugir de vez do descenso é a grande aspiração de ambos na Bundesliga.

Domínio do Düsseldorf

Não demorou muito para o time da casa demonstrar que dominaria as ações do primeiro tempo. Logo aos 6', Karaman abriu o placar e três minutos depois, aos 9', Thommy marcou um belo gol. O terceiro do time da casa saiu com Karaman no final da primeira etapa, aos 46'.

Foto: Reprodução / Bundesliga

Porém, o número de chutes ao gol não mostravam tanto controle do Düsseldorf. Foram três finalizações que acertaram o alvo, dos oito chutes. Enquanto isso, o Hertha chutou seis vezes e acertou o alvo quatro delas.

Correu atrás do prejuízo

Se a primeira etapa foi dominada pelos donos da casa, o segundo tempo foi inteiro do Hertha Berlin. A reação começou aos 64', com um gol contra de Erik Thommy. Dois minutos depois, aos 66', o brasileiro Matheus Cunha marcou seu primeiro gol com a camisa do time da capital. Para fechar o placar da partida, Piatek empatou o jogo de pênalti.

Foto: Reprodução / Bundesliga

O número de finalizações não terminou com grande diferença entre os times. O Fortuna chutou 14 vezes, sendo que cinco delas acertaram o alvo e o Hertha acertou sete dos 15 chutes.

Sequência de jogos

Na próxima rodada, o Hertha Berlin receberá o Werder Bremen no sábado (7), e no dia seguinte, o Düsseldorf vai até Mainz para o jogo da 25ª rodada. Porém, antes disso, enfrenta o Saarbrücken na terça-feira pela Copa da Alemanha.