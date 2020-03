Em mais um jogo com protestos na Bundesliga, Union Berlin e Wolfsburg empatam na capital

Mais um jogo eletrizante para começar o dia na Bundesliga. Na manhã deste domingo (1), o Union Berlin recebeu o Wolfsburg no Alten Försterei e empatou o jogo em 2 a 2. Os gols dos donos da casa foram marcados por Sebastian Andersson e Marvin Friedrich e Gerhardt e Weghorst empataram para o Wolfsburg. Todos os quatro tentos foram marcados por apenas uma parte do corpo: a cabeça.

Com o empate, o Union Berlin ficou na 10ª posição, com 30 pontos, e o Wolfsburg em sétimo, com 35.

Gol e protestos

O primeiro tempo foi muito bom para o Union. Já nos minutos finais, aos 41', Andersson abriu o placar e colocou os donos da casa na frente. Porém, o que mais chamou a atenção na primeira etapa não foi nem o jogo em si. Aos 45', o árbitro paralisou a partida por conta de protestos contra o investidor do Hoffenheim, Dietmar Hopp. No jogo de ontem, Hoffenheim 0x6 Bayern de Munique, também aconteceu o mesmo.

"As punições coletivas foram descartadas em 2017 e agora estão sendo aceitas por Hopp. Dois passos para trás! F***-se, DFB"



Depois dos Ultras do Bayern no jogo de ontem, os Ultras do Union Berlin também protestam contra Hopp, dono da SAP e investidor do Hoffenheim. #FCUWOB + pic.twitter.com/JFjW4kotv4 — Leonardo José (@LeoJoseReporter) March 1, 2020

A reação do Wolfsburg

O segundo tempo foi eletrizante. Começou com Friedrich aumentando a vantagem para o time da capital alemã, mas logo em seguida a reação dos visitantes se iniciou. Gerhardt marcou o primeiro gol aos 60' e aos 81', quando a vitória era quase certa, Weghorst empatou a partida colocando os lobos no jogo.

O jogo terminou com números no mínimo surpreendentes. O Union Berlin, que liderou a maior parte da partida, chutou somente seis vezes, acertando três deles no alvo. Já os Wolfies, chutaram o dobro de vezes, mas acertaram somente três no gol.

Sequência de partidas

Agora, na próxima semana marca as quartas de final da Copa da Alemanha. Com isso, o Union Berlin tem o jogo contra o Bayer Leverkusen fora de casa e volta a Bundesliga no sábado, dia 7, contra o Freiburg.

Já o Wolfburg já saiu da Copa da Alemanha, então não tem jogo no meio da semana e joga só seu jogo na Bundesliga contra o RB Leipzig, também no sábado. Porém, na semana que vem tem como compromisso o primeiro jogo contra o Shakhtar Donetsk na quinta-feira pela Europa League.