RB Leipzig barra boa sequência do Leverkusen mas perde chance de colar no líder

Pela 24ª rodada da Bundesliga, o RB Leipzig recebeu o Bayer Leverkusen buscando a vitória para não deixar o Bayern de Munique escapar na ponta do Campeonato Alemão. Mesmo em casa, a equipe da Red Bull não conseguiu impor seu ritmo de jogo característico de intensidade ofensiva e empatou com os Leões por 1 a 1. Os comandados de Petr Bosz conseguiram não sofrer e ter o controle das ações na Saxônia.

Empatar não foi o melhor resultado para nenhuma das equipes. No sábado (29), o líder Bayern goleou o Hoffenheim por 6 a 0 e chegou aos 52 pontos. Logo atrás, o Leipzig agora tem 49, apenas um a mais que o Borussia Dortmund, que também venceu na rodada (1 a 0 sobre o Freiburg). Do lado do Leverkusen, os 44 pontos deixam a equipe em quinto lugar, dois a menos que o Gladbach, o quarto do campeonato e último da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Após seis vitórias seguidas (contando os dois jogos contra o Porto pela Europa League e um contra o Stuttgart pela DFB Pokal), Peter Bosz não conseguiu fazer com que seu time desse sequência aos resultados positivos. No entanto, o 1 a 1 se repetiu pela terceira vez seguida entre RBL e B04. Em 2018-19, os duelos dos turnos tiveram o mesmo placar.

Gols no primeiro tempo e apatia no segundo

Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo: Leon Bailey aos 29' abriu a conta para os visitantes, que com a vitória parcial entrava na zona de classificação à Champions League, graças à assistência da sensação Kai Havertz. No entanto, a alegria leonina durou pouco tempo. Logo em seguida, aos 32', Schick aproveitou passe de aproveitou passe de Nkunku para empatar o jogo. Durante os 45 minutos iniciais, 60% da posse de bola ficou nos pés do Leverkusen. Outra estatística que mostrou a superioridade dos visitantes foi a quantidade de chutes: 11 a 2 para o Bayer.

No segundo tempo, a apatia tomou conta de ambas equipes devido ao respeito e medo pelo adversário. Nenhuma grande chance foi criada depois do intervalo e o placar de 1 a 1 não foi modificado. A posse de bola continuou sendo maior parte do Leverkusen, mas os chutes viraram de lado, e o RB Leipzig finalizou oito vezes contra quatro dos visitantes.

Na próxima rodada, o RB Leipzig viaja à casa do Wolfsburg para entrar em campo às 11h30 (de Brasília) do sábado (7). Simultaneamente, o Bayer Leverkusen joga em casa para tentar subir na tabela diante do Eintracht Frankfurt.