Pressionado, Cagliari apresenta Walter Zenga como novo treinador

Em comunicado oficial na manhã desta terça-feira (3) o Cagliari apresentou seu novo treinador. Aos 59 anos, o italiano Walter Zenga foi oficializado nas redes sociais dos Rossoblús, em acordo assinado até 30 de julho de 2021.

Eliminado da Copa da Itália para a Internazionale depois de uma goleada por 4 a 1, e diante de uma série negativa na Série A que se arrasta desde dezembro, o Cagliari se move nos bastidores para voltar crescer na temporada.

O experiente treinador acumula trabalhos à beira do campo desde 1998 quando começou sua função de manager no New England Revolutions. Com passagens na Turquia, Emiratos Árabes, Romênia e Holanda, em 2008 Zenga chegou à Itália para assumir o Catânia. Responsável pelo acesso do Crotone à elite, seu último trabalho foi no Veneza.

Junto de Benza, outra novidade será Max Canzi. Com a função de assistente técnico, o ex-Lecce e Torino, estava desde 2015 na Primavera Calcio trabalhando com jovens jogadores dos Rossoblús.

Sobre Zenga

Nascido em Milão, o treinador que completará 60 anos em 28 de abril foi por três vezes o melhor goleiro do mundo durante os anos 1989, 90 e 91. Com 58 jogos na Seleção Italiana, foi o titular na Copa do Mundo de 1990 enquanto jogava pela Internazionale.

Sua carreira como jogador: Internazionale (1978/1994), Salernitana (78), Savona (79/80), Sambenedettese (80/82), Sampdoria (94/96), Padova (96/97) e NE Revolutions (97/98).

Como treinador: NE Revolutions (98/99), Brera (00/01), National Bucarest (02/03), Steaua Bucarest (04/05), Estrela Vermelha (05/06), Gaziantepspor (06/07), Al Ain (07), Dínamo Bucarest (07), Catânia (08/09), Palermo (09/10), Al-Nasrr (10), Al-Nasr (11/13), Al Jazira (13/14), Sampdoria (15), Al Shabbab (15/16), Wolverhampton (16), Crotone (17/18) e Veneza (18/19).