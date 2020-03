Por precaução, Werder Bremen se isola devido à epidemia do Coronavírus

Com pelo menos 150 casos já identificados pelo vírus Covid-19, o novo Coronavírus, a Alemanha está em estágio de atenção com a epidemia. Diante da situação vivida no país, o Werder Bremen desde sexta-feira (28) está de "quarentena" do grande público em medida de prevenção adotada pela diretoria do clube do norte alemão.

O avanço da epidemia na Alemanha é de tamanha proporção que o governo local mantém as escolas fechadas. Num vídeo que repercutiu na semana passada, o Ministro do Interior, Horst Seehofer, chegou a negar um aperto de mão à chanceler Angela Merkel numa reunião.

Isolamento

Segundo o jornal alemão Bild, o Werder Bremen adotou a medida de isolar atletas e funcionários do contato com o público. Ainda de acordo com o periódico, o clube fez uma série de orientações para jogadores evitarem de se cumprimentar e momentaneamente recusarem selfies e autógrafos com os fãs.

O treinador Florian Kohfeldt destaca a decisão do clube e alerta para o evitamento da criação de pânico. "Acredito que os torcedores atualmente tenham um ótimo entendimento de nossas medidas. É para proteger todos. São ações preventivos", disse ao site Deich Stube.

Diretor esportivo do clube, Frank Baumann disse ao mesmo portal que está em constante contato com o Departamento de Saúde de Bremen para avaliar a situação da região. A cidade de Bremen é considerada a 10ª mais populacional do país, com aproximadamente 568 mil pessoas, conforme aponta o estudo do Deutschen Stadtetag (2014).

Até o momento a Alemanha registrou 21 novos casos durante este último fim de semana, chegando ao cálculo de 150 pessoas infectadas, conforme dados oficiais do governo local.