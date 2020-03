Atacante Maílson projeta sequência no Chiangrai United/TAI em busca do bicampeonato

Um dos principais nomes do Chiangrai United em 2020, o atacante Mailson, ex-CRB, Chapecoense e Criciúma falou sobre a importância da equipe fazer uma boa sequência nas próximas partidas do Campeonato Tailandês - sua equipe é a atual campeã da disputa. Para ele, a meta do grupo é assumir a liderança da competição.

“O campeonato ainda está no início, mas temos que manter um ritmo forte nestas próximas semanas para conquistarmos vitórias e para brigarmos na ponta da tabela de classificação da disputa. O grupo está muito motivado para isso. Temos um bom elenco e com totais condições de fazer uma temporada de conquistas”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu início na Tailândia tem sido muito bom.

"Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Fui muito bem recebido por todos no clube e no país. Espero fazer um grande ano com a camisa do clube", disse.