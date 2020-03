Na Malásia, zagueiro Maurício comemora boa fase e gol da vitória do Johor na Champions asiática

Com passagens pelo Palmeiras, onde foi revelado, Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício foi decisivo no triunfo do Johor, na Malásia, sobre o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, nesta terça-feira, por 2 a 1, pela Liga dos Campeões da Ásia. Autor do gol que determinou a vitória dos mandantes, o defensor brasileiro comemorou o feito.

“Mais uma vez pude marcar o gol do triunfo da nossa equipe em uma partida muito importante para todos aqui no clube. Vencer na Liga dos Campeões da Ásia e com um gol foi muito bom. Espero continuar assinalando mais vezes para ajudar o Johor a conquistar seus objetivos na competição nos próximos meses”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu momento no clube é muito especial.

"Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo no clube. Espero que esse ano seja ainda mais especial para mim dentro e fora de campo. Vou trabalhar muito para que isso seja possível nos próximos meses", declarou.