Bayern de Munique anuncia criação de comissão interna para investigar protesto de sua torcida

Bayern Munique anunciou nesta semana que vai criar uma comissão interna, que investigará os eventos de sábado (1) e, poderá se desenvolver com medidas eficazes a curto e médio prazo em casos de racismo, insultos, anti-semitismo, sexismo, homofobia e todos os tipos de exclusão.

A comissão deve trabalhar em colaboração com a equipe de investigação, fundada no domingo pela polícia de Mannheim para esse fim e os apoiará da melhor maneira possível. A comissão também consultará as autoridades relevantes e especialistas externos. Além disso, o Bayern está sugerindo uma reunião com a direção de todos os 36 clubes profissionais, nos quais serão discutidas ações coordenadas e conjuntas sobre esse assunto.

O ocorrido

Na partida pela Bundesliga em que o Bayern venceu em casa contra o Hoffenheim (6 a 0), o comportamento dos anfitriões nas arquibancadas ficou marcado por cantos e cartazes de crítica direcionados ao dono do Hoffenheim, Dietmar Hopp.

No segundo tempo o árbitro Christian Dingert foi obrigado a interromper a partida. O jogo prosseguiu instantes depois, mas com os jogadores de ambas as equipes junto ao meio-campo, apenas trocando passes. O Bayern afirma que incidentes como o de sábado "não se devem repetir", salientando que é necessário lutar contra a "discriminação, intolerância, ódio, abuso e violência de qualquer forma".

Dietmar Hopp

O empresário é uma das figuras mais odiadas no futebol alemão, algo que só se compara com o sentimento crescente de rejeição ao RB Leipzig. E a razão é simples: o Hoffenheim e Dietmar Hopp beneficiaram de uma exceção à regra 50+1 imposta aos clubes profissionais da Bundesliga, que tem de possuir 50% das ações mais uma, para que sejam os clubes os acionistas majoritários e, evitar desta forma, que haja uma empresa ou milionário a ser o dono, injetando dinheiro que esses clubes não conseguem gerir.

No caso do ódio ao Leipzig, tem que ver com o fato de a empresa Red Bull estar por trás da gestão, embora seja de forma minoritária. A Federação Alemã de Futebol e a própria Bundesliga procuram proteger os clubes tradicionais, o que criou um movimento entre os torcedores mais tradicionais que encaram esses novos recursos de clubes uma forma de vender a alma do futebol.

"Sentem inveja da minha vida no futebol. As pessoas, que não me conhecem, chamam-me de nomes horríveis. Se o Hoffenheim não tivesse sucesso, eu não seria insultado por tantas pessoas. O futebol não é a minha vida, apenas uma parte dela", afirmou o empresário no livro de Ronny Blaschke.