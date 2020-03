Bayern de Munique lança campanha "Reds Against Racism" em oposição a preconceitos

Nesta quinta-feira (5), o FC Bayern de Munique começa sua campanha "Reds Against Racism" (Vermelhos Contra o Racismo) para se posicionar contra exclusão, abuso, racismo, xenofobia e qualquer outra forma intolerância. Medida totalmente necessária para combater a ascensão do racismo nos últimos anos.

Presidente do clube, Herbert Hainer declarou: "Com a nossa campanha, queremos nos posicionar contra o ódio, a agitação e qualquer tipo de violência. O racismo é uma das piores formas de discriminação e não tem lugar no mundo. O futebol deve ser divertido. É isso que o FC Bayern defende: junto com os valores de tolerância, respeito e diversidade."

A campanha envolve jogadores dos times de futebol e de basquete, além de membros da administração do clube bávaro. Com declarações pessoais, alguns dos entrevistados contaram casos que eles mesmos passaram.

Alphonso Davies explica sua relação à sua história de vida, de um bebê refugiado ao futebol profissional do Bayern. Oliver Kahn relata que pode facilmente se colocar no lugar de pessoas tratadas com hostilidade através da empatia. Uli Hoeneß alerta que na Alemanha 'ainda existem pessoas que banalizam a era nazista'. Lineth Beerensteyn diz sobre como as pessoas na Holanda lidam com o preconceito, e o jogador de basquete Alex King explica como ele se sentiu quando criança ao ser discriminado pela primeira vez.

Confira todos os 17 depoimentos:

Manuel Neuer: "Temos que viver de acordo com palavras positivas"

Jogador do FC Bayern

"Sempre parece tão positivo que o futebol une as pessoas. Também precisamos cumprir essas palavras positivas com ações. Nós também, como todos que querem fazer parte do futebol, jogadores, treinadores, árbitros, assistentes, torcedores. Qualquer um, não queremos que ninguém fique de fora. Eu cresci em Gelsenkirchen, onde os mineiros alemães moravam ao lado de trabalhadores migrantes de metade da Europa. Eles confiavam um no outro, não havia outra maneira. É assim que eu fui educado. Em minha juventude, nos encontrávamos durante a noite em pizzarias ou lojas de kebab. Nacionalidade não importa para nós, era cerca de pertencer a um clube. Estou contra qualquer forma de racismo. Defendo tolerância e coexistência."

Joshua Kimmich: "O racismo diz respeito a todos nós"

Jogador do FC Bayern

"Atualmente, estamos passando por um momento em que o racismo está em ascensão. Devemos tomar uma posição contra ele. O racismo diz respeito a todos. Minha imagem da Alemanha é que a diversidade e a tolerância são praticadas aqui. Essa imagem não deve e não pode ser explicada, porque faz parte de nossos valores, nossa normalidade. Para mim, não há outra imagem, nenhuma outra visão, nenhum lugar para mais nada. A Alemanha pode ser multicultural, porque a Alemanha é multicultural."

Lineth Beerensteyn: "Diversidade amplia horizontes"

Jogadora do FC Bayern

"É importante que todos mostremos que não importa qual a cor de uma pessoa, se você é homem ou mulher, que religião é e de onde vem. Em casa, na Holanda, dizemos: 'todos podemos aprender uns com os outros'. Somos todos iguais e não há espaço para discriminação, nem no campo de futebol nem na sociedade. A diversidade amplia os horizontes."

Karl-Heinz Rummenigge: "Quem fecha a cabeça está no clube errado"

Ex-jogador e presidente do FC Bayern

"Todo caso de racismo é exagerado. Nossos estádios são repetidamente mal utilizados pelos indivíduos como plataforma. Eles não devem dar a impressão de que a maioria pensa dessa maneira. Já é hora de enviar um sinal claro. Somos o maior clube do mundo. Podemos esperar que mostre nossas cores. O FC Bayern se opõe ao racismo, anti-semitismo, exclusão de qualquer tipo e violência. Nosso clube vive essa visão de mundo, e exigimos. Qualquer pessoa que se dedique a isso (preconceito) está claramente no clube errado."

Thomas Müller: "Não nos cansamos de conscientizar"

Jogador do FC Bayern

"Em uma sociedade em funcionamento, nem sempre se pode falar de um mundo aberto e de grandes valores se isso lhe traz vantagens. Trata-se de cooperação sensata, troca comum, respeito mútuo e tolerância. Nunca nos cansamos de aumentar a conscientização sobre a questão do racismo."

Uli Hoeneß: "Pessoas banalizam a era nazista"

Ex-jogador e dirigente do FC Bayern

"Eu disse durante minha despedida na nossa assembleia geral que o FC Bayern deveria ser um navio-tanque que não deve desviar para a esquerda e certamente não para a direita. Ele deve atravessar águas turbulentas e ter espaço para todos. Enquanto assistia a um documentário recente, marca 75 anos desde a libertação de Auschwitz, eu tinha lágrimas nos olhos. É inconcebível que tais atrocidades fossem possíveis na Alemanha. Eu acho tão incompreensível que agora estamos enfrentando casos de xenofobia novamente. É incompreensível para mim que haja ainda hoje pessoas que banalizam o passado da Alemanha e o que aconteceu durante a era nazista. Esse não pode ser o futuro."