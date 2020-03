Cria do São Paulo, Lucas Possignolo crê em recuperação da Portimonense

Na zona do rebaixamento na Liga portuguesa, a Portimonense viajará à Braga para duelar contra a tradicional equipe da cidade. Revelado pelo São Paulo em 2013, o zagueiro de 25 anos, Lucas Possignolo fala sobre a recuperação motivacional para superar o momento ruim da equipe de Portimão.

Defensor de destaque na equipe do treinador Antônio Folha, Lucas soma 17 partidas e um gol na temporada. Revelado pelo São Paulo, desde 2015 o brasileiro defende a Portimonense. Com 135 partidas no clube português, Lucas é uma das lideranças na equipe que tem jogadores renomados, bem como os colombianos Jackson Martínez e Marlos Moreno, além de Ricardo Vaz Tê, ex-West Ham.

Para superar a má fase, Lucas Possignolo fala sobre a motivação no plantel.

"A situação é difícil, mas somos conscientes de que temos tempo para recuperar. O grupo tem qualidade e vontade de vencer. O jogo será duríssimo, mas um desafio como esse, contra o Braga, serve muito para mostrarmos nosso valor. São em partidas como essa que o jogador precisa ter personalidade. Uma vitória pode começar a mudar nosso rumo no campeonato e nos dar mais confiança".

Lucas Possignolo em ação (Foto: Divulgação/ Portimonense SAD)

O confronto diante do terceiro colocado Braga, está marcado para esta sexta-feira (6), no estádio Municipal de Braga. Válido pela 24ª rodada nacional, o time mandante soma 43 pontos, atrás de Benfica e Porto respectivamente, com 58 e 59 pontos.

Vice-lanterna, na décima sétima colocação na tabela, a Portimonense soma apenas 16 pontos em 23 partidas. Onze rodadas do término da competição, a equipe de Lucas está seis pontos atrás do Paços de Ferreira, última equipe livre do rebaixamento