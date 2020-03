RB Leipzig empata com Wolfsburg e se afasta da liderança da Bundesliga

Apesar da falta de gols, um bom jogo na 24ª rodada da Bundesliga. Na manhã deste sábado (7), o Wolfsburg recebeu o vice-líder RB Leipzig na Wolkswagen Arena e garantiu o empate por 0 a 0.

Com o resultado, o RB Leipzig permanece na segunda posição, dois pontos atrás do Bayern de Munique, que joga no domingo ás 11h30. Já o Wolfsburg permanece em sétimo lugar, com 36 pontos.

O primeiro tempo foi um pouco melhor para a equipe da casa. Apesar do Wolfburg não ter a posse de bola, as maiores chances de gol foram deles. Os lobos terminaram o primeiro tempo com 10 chutes, sendo que quatro deles acertaram o alvo. Já o Leipzig, apesar de permanecer com a bola 58% do tempo, chutou cinco vezes e acertou uma.

O jogo ficou um pouco melhor para os visitantes no segundo tempo, principalmente após a entrada de Timo Werner, poupado. Além de melhorar ainda mais a posse de bola, o time terminou o jogo chutando 14 vezes e acertando quatro. Os Wolfies acertaram o mesmo número no alvo, mas chutaram 16.

Sequência de jogos

Ambos times têm compromissos em competições europeias no meio dessa semana. O Wolfsburg tem o primeiro confronto das oitavas de finais da Europa League contra o Shakhtar Donetsk em casa na quinta-feira (12).

Já na terça-feira (10), também em casa, o RB Leipzig enfrenta o Tottenham pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions League. Lembrando que o time alemão venceu o primeiro jogo em Londres por 1 a 0.